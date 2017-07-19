Генне: Каждый дом в Калининграде должен получить паспорт фасада

Жителям Калининграда выдадут рекомендации по оформлению фасадов их домов. Об этом в среду, 19 июля, журналистам сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне.
По его словам, жители города не имеют права самостоятельно менять внешний вид дома: фасад принадлежит городу, а не владельцам квартир. Сейчас сложилась практика, когда калининградцы меняют по своему усмотрению окна, балконы, утепляют квартиры с внешней стороны здания, нарушая архитектурный баланс.
"Понятно желание людей улучшать жилищные условия, но в результате у нас возникает диссонанс: один решил покрасить под окном зеленой краской, второй –красной, третий денег не нашел и там "дырка", а мы все видим нарушение фасада в целом", — пояснил главный архитектор.
По его мнению, такая тенденция наблюдается во всех частях города. Этажность, место и год постройки здания не влияют на желание жителей изменить облик дома.
"У дома должен быть паспорт фасада, в котором регламентируется его состояние: переплет окон и их рисунок, колористика фасада. Этот документ составляется архитектором и согласовывается с жителями", — рассказал Генне.
Созданием такого паспорта должна озаботиться управляющая компания. На ней же лежат финансовые обязательства для получения документа. При составлении должны принять участие все жители дома, чтобы выбрать стиль и утвердить изменения.
Стоимость работ Генне оценил от 5 до 10 тысяч рублей. Если жители продолжат самовольно изменять внешний вид, на них налагается штраф в размере 1 тысячи рублей. Тем, кто уже внес изменения, например, утеплил свою квартиру без согласования с городскими властями, предлагается узаконить процесс.
Ранее городские чиновники начали активную работу с собственниками коммерческих помещений. Бизнесменов убеждали привести внешний вид витрин
и входных групп в соответствие с проектами капремонта фасадов зданий. При этом, руководитель проекта "Архпроект Групп" Александр Башин отметил, что Калининград почти полностью испорчен
в архитектурном смысле.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.