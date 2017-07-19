Генне: Каждый дом в Калининграде должен получить паспорт фасада

Жителям Калининграда выдадут рекомендации по оформлению фасадов их домов. Об этом в среду, 19 июля, журналистам сообщил главный архитектор города Вячеслав Генне.

По его словам, жители города не имеют права самостоятельно менять внешний вид дома: фасад принадлежит городу, а не владельцам квартир. Сейчас сложилась практика, когда калининградцы меняют по своему усмотрению окна, балконы, утепляют квартиры с внешней стороны здания, нарушая архитектурный баланс.

"Понятно желание людей улучшать жилищные условия, но в результате у нас возникает диссонанс: один решил покрасить под окном зеленой краской, второй –красной, третий денег не нашел и там "дырка", а мы все видим нарушение фасада в целом", — пояснил главный архитектор.

По его мнению, такая тенденция наблюдается во всех частях города. Этажность, место и год постройки здания не влияют на желание жителей изменить облик дома.

"У дома должен быть паспорт фасада, в котором регламентируется его состояние: переплет окон и их рисунок, колористика фасада. Этот документ составляется архитектором и согласовывается с жителями", — рассказал Генне.

Созданием такого паспорта должна озаботиться управляющая компания. На ней же лежат финансовые обязательства для получения документа. При составлении должны принять участие все жители дома, чтобы выбрать стиль и утвердить изменения.

Стоимость работ Генне оценил от 5 до 10 тысяч рублей. Если жители продолжат самовольно изменять внешний вид, на них налагается штраф в размере 1 тысячи рублей. Тем, кто уже внес изменения, например, утеплил свою квартиру без согласования с городскими властями, предлагается узаконить процесс.