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Главная Новости Общество

"Роскачество" назвало лучшие смартфоны в 2017 году

16:34
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"Роскачество" протестировало 300 смартфонов и назвало лучшие модели. Об этом сообщается на сайте компании.
 
В 2017 году в рейтинг добавили 50 новых моделей. Смартфоны тестировали по 274 показателям, включая прочность, производительность, качество звука и видео и водонепроницаемость.
 
На первом месте рейтинга оказалась новинка Samsung Galaxy S8. Второе, третье и четвёртое места заняли другие модели корейской корпорации. Пятое место отдали LG G6. В десятке лучших смартфонов оказались только две модели Apple — это iPhone 6 Plus и 6. Они заняли седьмое и восьмое места.
 
Модели Samsung заняли первые места по показателям батареи, памяти и дополнительных функций. Apple лидируют по качеству камеры, звука и музыки. Последние места в списке заняли модели компаний Nokia, Alcatel и Huawei.
 
В аналогичном рейтинге, составленном в феврале 2017 года, модели Samsung заняли первые семь строчек. При этом iPhone оказался на десятом месте, после LG и Samsung.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
17:00
Роскачество пусть свои, местечковые "бренды" сравнивает между собой.
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