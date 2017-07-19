"Роскачество" назвало лучшие смартфоны в 2017 году

"Роскачество" протестировало 300 смартфонов и назвало лучшие модели. Об этом сообщается на сайте компании.

В 2017 году в рейтинг добавили 50 новых моделей. Смартфоны тестировали по 274 показателям, включая прочность, производительность, качество звука и видео и водонепроницаемость.

На первом месте рейтинга оказалась новинка Samsung Galaxy S8. Второе, третье и четвёртое места заняли другие модели корейской корпорации. Пятое место отдали LG G6. В десятке лучших смартфонов оказались только две модели Apple — это iPhone 6 Plus и 6. Они заняли седьмое и восьмое места.

Модели Samsung заняли первые места по показателям батареи, памяти и дополнительных функций. Apple лидируют по качеству камеры, звука и музыки. Последние места в списке заняли модели компаний Nokia, Alcatel и Huawei.