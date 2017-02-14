Исследование Роскачества: смартфоны от Samsung и LG обошли по качеству iPhone

Некоторые модели смартфонов от компаний Samsung и LG получили более высокие оценки в рейтинге Роскачества, чем iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Первые семь строчек в рейтинге занимают различные модели Galaxy. На восьмой строчке расположился смартфон от LG. Девятое место в рейтинге занял Galaxy S5 от компании Samsung. IPhone находится на десятой строчке.



Последние места в списке заняли смартфоны от Acer, Alcatel и Nokia — модели Huawei, ZTE и Microsoft.



Продукцию компаний тестировали на прочность, качество видео, звука, производительность. Сравнивали скорость обработки данных, функциональность и работу батарей. Всего тесты проводились по 20 направлениям.