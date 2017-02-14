Исследование Роскачества: смартфоны от Samsung и LG обошли по качеству iPhone
Некоторые модели смартфонов от компаний Samsung и LG получили более высокие оценки в рейтинге Роскачества, чем iPhone. Об этом сообщили
в пресс-службе компании.
Первые семь строчек в рейтинге занимают различные модели Galaxy. На восьмой строчке расположился смартфон от LG. Девятое место в рейтинге занял Galaxy S5 от компании Samsung. IPhone находится на десятой строчке.
Последние места в списке заняли смартфоны от Acer, Alcatel и Nokia — модели Huawei, ZTE и Microsoft.
Продукцию компаний тестировали на прочность, качество видео, звука, производительность. Сравнивали скорость обработки данных, функциональность и работу батарей. Всего тесты проводились по 20 направлениям.
В прошлом году Роскачество проводило
аналогичные исследования. Тогда iPhone занял в рейтинге шестое место. Первые пять строчек занимали модели смартфонов Samsung.
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