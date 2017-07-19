Авиакомпаниям разрешат не продавать билеты дебоширам

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит авиаперевозчикам не продавать билеты на самолёт лицам из чёрного списка пассажиров. Об этом сообщает "РИА Новости"

Согласно пояснительной записке к законопроекту, перевозчик или уполномоченное лицо вправе отказать пассажиру в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций. Делать это предлагается в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ. Для этого авторы законопроекта предлагают внести изменения в Гражданский кодекс РФ, закрепив в нём исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников отметил, что третье чтение может состояться осенью. Он подготовил поправки к законопроекту. Помимо него, это сделали главы комитетов по транспорту и строительству и по труду, соцполитике и делам ветеранов.