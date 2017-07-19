Авиакомпаниям разрешат не продавать билеты дебоширам
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит авиаперевозчикам не продавать билеты на самолёт лицам из чёрного списка пассажиров. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, перевозчик или уполномоченное лицо вправе отказать пассажиру в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций. Делать это предлагается в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ. Для этого авторы законопроекта предлагают внести изменения в Гражданский кодекс РФ, закрепив в нём исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников отметил, что третье чтение может состояться осенью. Он подготовил поправки к законопроекту. Помимо него, это сделали главы комитетов по транспорту и строительству и по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Ранее сообщалось
, что Госдума хочет разрешить авиакомпаниям вносить дебоширов в чёрные списки на три года. В кулуарах закон называют "О чёрных списках авиапассажиров".
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