Дума хочет разрешить авиакомпаниям составлять трёхгодичные чёрные списки для дебоширов
Госдума хочет разрешить авиакомпаниям запрещать пассажирам, которые нарушили порядок на борту, летать их рейсами в течение трёх лет. Об этом со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичёва сообщает ТАСС
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В кулуарах закон называют "О чёрных списках авиапассажиров". Его могут принять уже в этом месяце. 5 июня парламентарий планирует рекомендовать его для рассмотрения во втором чтении.
"В результате проработки законопроекта ко второму чтению после высказанных замечаний Правового управления Думы и ГПУ появилась такая норма — авиакомпания, на борту самолёта которой пассажир нарушил правила поведения, и будет принято решение суда, сможет на три года включать авиадебошира в чёрные списки", — цитирует издание Москвичёва.
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