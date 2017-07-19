Алиханов: В течение недели в правительстве РФ подпишут распоряжение о выделении средств на онкоцентр

В ближайшее время в правительстве РФ будет подписано распоряжение о выделении средств на строительство онкоцентра в регионе. Об этом во время рабочего выезда в среду, 19 июля, сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

"По онкоцентру все документы готовы, и мы ждём выхода распоряжения правительства о выделении средств из резервного фонда. Немного нас задерживают коллеги из Пермского края, потому что в одно распоряжение включают и нас, и один из их объектов. На их стороне какие-то технические сложности. Надеюсь, их устранят, и в ближайшую неделю распоряжение будет подписано", — заявил глава региона. Он подчеркнул, что строительство начнётся в этом году.