Алиханов: В течение недели в правительстве РФ подпишут распоряжение о выделении средств на онкоцентр
В ближайшее время в правительстве РФ будет подписано распоряжение о выделении средств на строительство онкоцентра в регионе. Об этом во время рабочего выезда в среду, 19 июля, сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
"По онкоцентру все документы готовы, и мы ждём выхода распоряжения правительства о выделении средств из резервного фонда. Немного нас задерживают коллеги из Пермского края, потому что в одно распоряжение включают и нас, и один из их объектов. На их стороне какие-то технические сложности. Надеюсь, их устранят, и в ближайшую неделю распоряжение будет подписано", — заявил глава региона. Он подчеркнул, что строительство начнётся в этом году.
В марте сообщалось, что правительство Калининградской области определилось со стоимостью онкоцентра
— на строительство заложено 4,5 млрд рублей. Сообщалось, что стоимость работ удалось снизить почти вдвое
, убрав из проекта 80 коек и ПЭТ-центр, который будет реализован совместно с Институтом Курчатова, "Росатомом" и другими структурами.
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