Алиханов: Парковкой у Детской областной больницы будут пользоваться не только пациенты

Парковкой на 50 мест у Детской областной больницы будут пользоваться не только пациенты. При этом разграничивать эти потоки нет необходимости. Об этом во время рабочего выезда в среду, 19 июля, заявил врио губернатора Антон Алиханов.

"Там будет парковка на 50 мест. Думаю, что она будет использоваться не только теми, кто в больницу приедет, там же рядом парк. Разделять этих людей мы не будем. Территория будет открытой", — сказал глава региона.

С 24 июня в связи с капитальным ремонтом здания Детской областной больницы закрылась автопарковка возле здания медицинской организации . Ремонтные работы на подведомственной территории больницы проводит администрация города.

Список ближайших автопарковок:

— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27);

— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского);

— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).