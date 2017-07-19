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Алиханов: Парковкой у Детской областной больницы будут пользоваться не только пациенты

12:40
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Парковкой на 50 мест у Детской областной больницы будут пользоваться не только пациенты. При этом разграничивать эти потоки нет необходимости. Об этом во время рабочего выезда в среду, 19 июля, заявил врио губернатора Антон Алиханов. 
 
"Там будет парковка на 50 мест. Думаю, что она будет использоваться не только теми, кто в больницу приедет, там же рядом парк. Разделять этих людей мы не будем. Территория будет открытой", — сказал глава региона.
 
С 24 июня в связи с капитальным ремонтом здания Детской областной больницы закрылась автопарковка возле здания медицинской организации. Ремонтные работы на подведомственной территории больницы проводит администрация города. 
 
Список ближайших автопарковок:
— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27);
— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского);
— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).
 

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