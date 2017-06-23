Возле Детской областной больницы на два месяца закроют парковку

С 24 июня в связи с капитальным ремонтом здания Детской областной больницы закрывается автопарковка возле здания медицинской организации. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



Ремонтные работы на подведомственной территории больницы проводит администрация города. Ориентировочный срок проведения — один-два месяца. Руководство Детской областной больницы приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимому благоустройству.



Список ближайших автопарковок:



— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27);

— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского);

— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).