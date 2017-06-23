Возле Детской областной больницы на два месяца закроют парковку
С 24 июня в связи с капитальным ремонтом здания Детской областной больницы закрывается автопарковка возле здания медицинской организации. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Ремонтные работы на подведомственной территории больницы проводит администрация города. Ориентировочный срок проведения — один-два месяца. Руководство Детской областной больницы приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимому благоустройству.
Список ближайших автопарковок:
— на территории поликлиники ДОБ (ул. Дм. Донского, 27);
— в Центральном парке (со стороны ул. Дм. Донского);
— у Ледовой арены (ул. Дм. Донского, 12).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.