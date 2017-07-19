"Под ноль": здание медсанчасти №1 решили снести, чтобы отстроить новый корпус Детской областной больницы

Проектировщики пришли к выводу, что реконструировать существующее здание медсанчасти №1, которое стало частью Детской областной больницы, невозможно. Об этом во время рабочего выезда в среду, 19 июля, заявил врио губернатора Антон Алиханов.

"Мы снимаем всё под ноль и на существующих фундаментах будем делать новые строения, слишком долго это всё стояло в таком запущенном виде. К сожалению, это опасно и невозможно использовать. Проектировщики, которые выиграли этот контракт, пришли к такому выводу. Я не сильно этому рад, понятно, что это будет дороже, чем реконструировать существующее, но нам важнее жизнь и здоровье детей, которые будут там находиться", — заявил Алиханов.

Проект предусматривает полный демонтаж постройки до фундамента, на этом месте возведут четырёхэтажное здание. На первом этаже разместятся все экстренные службы, на втором — лечебное отделение, на третьем — травматологическое, на последнем этаже — реанимация и операционный блок.