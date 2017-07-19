"Вестер" полностью рассчитался с долгом в почти 32 млн рублей

Компания "Вестер" полностью рассчитался с долгом в 31,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.







"Директору вручили постановление о приостановлении расходных операций по денежным кассам, в соответствии с которым ежедневная выручка магазинов "Вестер" в размере 60% должна поступать на расчётный счёт отдела по особым исполнительным производствам либо наличные средства должны сдаваться судебному приставу-исполнителю", — пояснили в ведомстве.



Директор ежедневно вносил необходимый процент выручки на квитанционную книжку судебному приставу-исполнителю. В итоге долг был полностью погашен. В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО "Вестер". Сотрудники ведомства вручили директору компании постановление, но в установленный законом пятидневный срок долг он не погасил."Директору вручили постановление о приостановлении расходных операций по денежным кассам, в соответствии с которым ежедневная выручка магазинов "Вестер" в размере 60% должна поступать на расчётный счёт отдела по особым исполнительным производствам либо наличные средства должны сдаваться судебному приставу-исполнителю", — пояснили в ведомстве.

В ведомстве пояснили подробности о взыскании с ООО "Вестер" долга в пользу одной из компаний. Оказалось, что на счетах директора компании нет денег. Поэтому 31 мая 2017 года калининградские приставы одновременно выехали в восемь крупных магазинов, где арестовали более 2 млн рублей.

