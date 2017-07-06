Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний

Калининградский арбитражный суд прекратил производство о банкротстве ООО "Вестер" по иску компании ООО "Анфилада". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причины принятия такого решения будут известны на следующей неделе, когда появится полный текст документа. Во время заседания суда была оглашена лишь резолютивная часть.

Два заявления о признании должника банкротом поступили в суд 19 мая 2017 года от компаний ООО "Сапфир" и ООО "Анфилада". 1 июня 2017 года эти дела были объединены в одно производство.

"Дата судебного заседания по заявлению о банкротстве "Вестера" от ООО "Сапфир" будет определена позже", — пояснили в ведомстве.

Ранее арбитражный суд взыскал с ООО "Вестер" в пользу ООО "Сапфир" более 2 млн руб., в пользу компании "Анфилада" — почти 7 млн. Оба решения вступили в законную силу в 2017 году. Как сообщается на сайте ruwest.ru , последний долг был погашен.

В УФССП по Калининградской области пояснили, что сейчас в ведомстве находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с ООО "Вестер" на сумму более 30 млн руб. Оно ещё не завершено.