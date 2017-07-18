Организатор "групп смерти" "ВКонтакте" Филипп Лис приговорён к 3 годам в колонии-поселении
Тобольский райсуд Тюменской области приговорил Филиппа Будейкина к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения за организацию "групп смерти" "ВКонтакте". Об этом сообщает новостной портал 72.RU
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Расследование деятельности Филиппа Лиса длилось год. Приговор был оглашён в понедельник, 17 июля.
"В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям", — рассказала помощник судьи Эльвира Якубова.
За подобные преступления в России планируют наказывать вдвое дольше. В Госдуму предложен законопроект, по которому наказание
за склонение к суициду может наказываться сроком до пятнадцати лет.
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