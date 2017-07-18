Ярошук: Подрядчик затянул ремонт тротуара на ул. Черняховского, сославшись на проблемы с ГИБДД

Подрядная организация, ремонтирующая тротуар на ул. Черняховского, затянула работы, сославшись на разногласия с ГИБДД. Об этом во вторник, 18 июля, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

По словам подрядчика, проблемы возникли при согласовании схемы работ с ГИБДД. В результате сдача объекта затянулась на два месяца. Работы должны были завершиться в июне. Помимо тротуара, на ул. Черняховского (от ул. Сергеева в сторону пл. Василевского) оборудуют и велодорожку, которая обустраивается отдельно.

"Подрядчик срывает сроки и ссылается на то, что слишком долго пришлось согласовывать схему работ с ГИБДД", – заявил Ярошук.

По словам чиновника, в городе остаются проблемные объекты, на которых смещаются сроки работ. Всего за год планируется обустроить тротуары на 32 улицах. Часть из них уже готова, а на 14 объектах ещё ведутся работы.