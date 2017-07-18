Россияне рассказали, как относятся к представителям различных религий

Жители России склонны уважать представителей разных религий и конфессий. Такой вывод сделали социологи "Левада-центра" на основе опроса.



Наибольшим уважением пользуются православные — это чувство они вызывают у 60% респондентов, треть относится к ним доброжелательно, а неприязнь испытывает только 1%. К протестантам добрые чувства питает 61% опрошенных, к мусульманам — 59%, к иудеям — 56%. Опасаются мусульман 12% россиян, иудеев — 4%.

Последователи восточных религий также пользуются уважением и доброжелательностью большинства россиян — такие чувства к ним отметили 56% респондентов. Правда, каждый десятый чувствует неприязнь или опасения.



Помимо этого, 62% испытывают положительные эмоции по отношению к тем, кто не верит в Бога. Опасаются их только 4% опрошенных.