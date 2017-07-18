Пункт пропуска "Дубки" в Советске не успеют достроить к ЧМ-2018

Пункт пропуска Дубки — Рамбинас не заработает до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом во вторник, 18 июля, во время выездного совещания сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Алиханов заявил, что вопрос финансирования пункта пропуска обсуждался с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Средства на возведение пункта пропуска в Советске "перекинут" с погранпереходов на Дальнем Востоке.

"Было совещание с Дмитрием Николаевичем (Козаком — Прим. ред.). Мы согласовывали вопрос, нас поддержали все коллеги, кроме Миндальвостокразвития, потому что с их пункта пропуска мы и собирались забирать деньги. Собрались, всё проговорили, соответствующие документы готовятся, часть уже выпустили. С их пунктов пропуска деньги перекинут на наш. Понятно, что немного упущено время, и, к сожалению, к чемпионату мира не успеют", — заявил Алиханов.

По словам врио губернатора, Советск необходимо разгрузить от большегрузов. Это направление нуждается в погранпереходе.

"Поручения и документы выходят со сроком сдачи в марте 2019 года. Возможно, переход заработает чуть раньше. Будем надеяться, что эти сроки не сорвут", — отметил глава области.