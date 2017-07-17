Калининградская учительница пробежала первые 70 км кросса Барселона-Калининград
В понедельник, 17 июля, учитель русского языка и литературы из пос. Низовка Валерия Вовченко начала кросс Барселона-Калининград. Об этом она сообщила
на своей странице "ВКонтакте".
Маршрут должен занять 77 дней. Первые 70 километров прошли по маршруту Барселона - Ллорет де Мар.
Валерия совмещает преподавание в школе со спортивными тренировками. В июле учительница приняла решение пробежать
2 500 км на пути домой.
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