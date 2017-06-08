24-летняя учительница литературы пробежит кросс от Барселоны до Калининграда

Учительница школы пос. Низовка Калининградской области Валерия Вовченко собирается пробежать марафон от Барселоны до Калининграда. Об этом сообщает еженедельник "Страна Калининград".



Валерия бегает с семи лет, профессионально занималась академической греблей. Девушка преподаёт русский язык и литературу в школе. Почти всё свободное от этого время она тратит на тренировки.



В июле учительница в одиночку решила пробежать 2,5 тысячи километров из Барселоны в Калининград. "Планирую уложиться в 77 дней, маршрут уже построила", — объясняет девушка.