ФСБ выдворяет 18 иностранцев по итогам рейда 28 июня

Региональное управление ФСБ огласило результаты рейда, проведённого в Калининграде 28 июня 2017 года. Об этом сообщает агентство Regnum.

Силы безопасности города проверили более тысячи автомобилей и автобусов. В результате акции сотрудники задержали 18 лиц, нарушивших миграционное законодательство. УФСБ по Калининградской области отмечает, что среди них нет лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности.

"Осуществляется установленная процедура по выдворению их с территории Российской Федерации", — сообщает ведомство.