ФСБ выдворяет 18 иностранцев по итогам рейда 28 июня
Региональное управление ФСБ огласило результаты рейда, проведённого в Калининграде 28 июня 2017 года. Об этом сообщает
агентство Regnum.
Силы безопасности города проверили более тысячи автомобилей и автобусов. В результате акции сотрудники задержали 18 лиц, нарушивших миграционное законодательство. УФСБ по Калининградской области отмечает, что среди них нет лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности.
"Осуществляется установленная процедура по выдворению их с территории Российской Федерации", — сообщает ведомство.
Подобные рейды будут проходить регулярно. Жители Калининграда ранее жаловались на пробки
, вызванные остановкой движения в ходе операции у гостиницы "Калининград".
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