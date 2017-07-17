Эксперты рассказали, сколько россиян могут позволить себе копить на старость

От 5% до 8% россиян могут позволить себе индивидуальные пенсионные накопления. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ТАСС

По мнению экс-замглавы Минздравсоцразвития Александра Сафонова, индивидуальные пенсионные накопления доступны россиянам, получающим зарплату выше 100 тыс. рублей. Это 8% населения страны. Другие эксперты считают даже эту оценку оптимистичной. По подсчётам Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, это 5-7% россиян.

Эксперты полагают, что предложенная Минфином концепция индивидуального пенсионного капитала, согласно которой работник сам делает взносы в ПФР, не будет работать в России. Это связывают в первую очередь с низкими доходами.

"Во-первых, мы – страна с очень низкими доходами, и для большинства людей в приоритете расходы на образование детей, на здравоохранение, на уход за родителями, на жилье, не говоря уже о том, что очень многим необходимо нормально питаться и покупать одежду", – заявила замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская.

По мнению экспертов, проблемы могут ждать и пользователей негосударственных пенсионных фондов. Они могут не выполнить обязательства по выплатам пенсионных накоплений в 2020 году.