В РФ подготовили план по увеличению пенсий на 10 тысяч в год
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов разработала программу увеличения пенсий россиян на 10 тыс. рублей в год. Об этом сообщает "Российская газета"
с ссылкой на директора АНПФ Алексея Денисова.
Ассоциация предлагает передавать Пенсионному фонду доходы от управления госсобственностью. Это позволит пополнять индивидуальный пенсионный счёт в среднем на 10 тыс. рублей в год. Предложения уже передали в Минфин, Центробанк и Пенсионный фонд.
"Сейчас эти деньги расходуются в рамках бюджета. Мы же предлагаем доходы от государственного имущества перенаправить на счета работающих граждан, откуда они потом будут инвестироваться в национальную экономику", – объяснил Денисов инициативу.
По мнению главы АНПФ, такой механизм не несёт рисков для будущих пенсионеров и позволяет государству сбалансировать интересы в вопросах выплат пенсий. "Да, с одной стороны федеральный бюджет лишится части своих доходов, с другой – государству не придется искать деньги для наполнения Пенсионного фонда", – отметил он.
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