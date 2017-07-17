Станция переливания крови рассказала, сколько сдали волонтёры за полгода

С начала 2017 года калининградские доноры сдали более 4,5 тыс. тонн крови. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такую цифру назвала главный врач Станции переливания крови Нина Кабанчук.

За первое полугодие донорами стали 4552 человека. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего сотрудники Областной станции переливания крови получили 4648 литров крови. Медицинские учреждения Калининградской области получили 1165 литров эритроцитсодержащих компонентов крови, 717 литров свежезамороженной плазмы и тромбоцитный концентрат.