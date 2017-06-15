В России запускают программу скидок для доноров крови

В России запустили программу лояльности для доноров крови, которые будут получать скидки и бонусы. Как сообщает ТАСС , об этом рассказал глава службы крови Федерального медико-биологичнского агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Около 10 представителей бизнеса уже согласились принять участие в программе. В целом их число не ограничено. Программе мы уже дали старт, любой пришедший к нам донор крови уже становится участником программы", – рассказал Уйба.

Среди компаний, присоединившихся к программе, сеть "Магнит", авиаперевозчик "ЮТэйр" и другие. Донор будет иметь право на скидку в течении двух месяцев после сдачи крови, пока идёт восстановление организма.

По словам главы ФМБА, цель программы – привлечение людей, которые будут сдавать кровь повторно. Он рассказал, что скидки можно будет получить с помощью распечатанных флаеров и приложения для смартфона.