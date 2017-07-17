Калининградцам предлагают заготавливать рябиновые веники для животных Куршской косы

Студенты Московского технологического университета по собственной инициативе помогли национальному парку "Куршская коса" в заготовке кормов для диких животных. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе парка.



С 6 по 14 июля волонтёры из Москвы в рамках экологической экспедиции заготавливали рябиновые веники для подкормки копытных животных зимой. Как отметили в пресс-службе, благодаря добровольцам наполовину выполнен план по заготовке корма. Московские студенты сделали около тысячи рябиновых веников, которыми заполнили специальные навесы.



"Летом животные редко подходят к навесам, потому что много зелени в живой природе. Но после того как она опадает, им становится нечего есть. Тогда навесы оказываются для них настоящим спасением, так как это единственный способ подкормиться", — рассказали в пресс-службе.



Несмотря на значительную помощь москвичей, работы на Куршской косе ещё много. До осени нужно успеть выполнить вторую половину плана по заготовке веников, а также убрать большое количество мусора с территории парка.



Калининградцам предлагают помочь в заготовке корма. Для этого нужно подать заявку по адресу vizit@park-kosa.ru или по телефону +7 (4012) 31-00-28.