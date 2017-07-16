СМИ: глава разведки Ирака опроверг сообщения о гибели главаря ИГ
Глава группировки ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ), о гибели которого сообщалось ранее, жив и скрывается в Сирии. Такое заявление сделал директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри, передаёт ТАСС
с ссылкой на Al Arabiya.
По данным разведки, глава боевиков Абу Бакр аль-Багдади продолжает скрываться в Сирии. При этом он не находится на территории провинции Ракка, которая считается оплотом боевиков в стране.
В июне иранское телевидение опубликовало снимки
, якобы подтверждающие гибель аль-Багдади. Позже телеканал "Ас-Сумария" сообщил
, что члены ИГ объявили о гибели главаря и назвали имя его преемника.
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