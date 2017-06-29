Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ
Иранское телевидение опубликовало снимки, подтверждающие гибель лидера группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает ТАСС
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Фотографии появились на сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ
в четверг, 29 июня. Это два снимка дела и два прижизненных фото аль-Багдади.
Как сообщает издание, ранее источники подтвердили гибель главаря группировки, сославшись на представителя главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе "Аль-Кудс", подразделения ВС Ирана. В Минобороны РФ сообщалось, что по предварительным данным, в конце мая в Сирии в результате авиаудара уничтожили лидера ИГ и 300 боевиков.
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