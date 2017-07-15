Завершена первая смена молодёжного форума "Балтийский Артек" (фото)
Фото: пресс-служба Агентства по делам молодёжи Калининградской области
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Вечером в пятницу, 14 июля, завершилась первая региональная смена форума "Балтийский Артек". Об этом сообщает пресс-служба Агентства по делам молодёжи Калининградской области.
"Балтийский Артек будет развиваться, и мы вместе с ним!", — произнесла в речи на закрытии смены Татьяна Васильева, руководитель регионального агентства по делам молодёжи.
На прощальном вечере смены выступали участники телепроекта "Голос": Михаил Житов и Аурика Мгои, Олег Сидоров и Илья Хвостов. Традиционный вечерний костёр закрыл смену.
В рамках первой смены в "Балтийском Артеке" работали шесть потоков: "Мастерская карьерного роста", "Пространство добра", "Школа фитнеса", "Проектный офис", "Арт-пространство" и "Киномастерская". В ней приняли участие
450 человек из России и шести стран мира.
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