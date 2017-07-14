В Шотландии родился зелёный щенок (фото)

Жительница Шотландии Луиза Сазерленд обнаружила среди щенков, которых родила её собака, малыша зелёного цвета. Об этом пишет Daily Mail



Хозяйка ретривера была очень удивлена, когда увидела, что из девяти новорождённых щенят её собаки один оказался мятно-зелёного цвета. Луиза Сазерленд отмечает, что до этого подобных аномалий не происходило, её питомец был абсолютно здоров и уже во второй раз обзаводится потомством. "Это её второй помёт, первый был нормальным. Когда мы обнаружили щенка зелёного цвета, мы ещё долго не могли в это поверить", — рассказала женщина. Она добавила, что назвала малыша Форест (от англ. forest — лес).



Причины такого феномена известны. Необычный цвет щенка вызвал зелёный пигмент желчи в плаценте собаки — биливердин. Если во время беременности это вещество смешивается с жидкостью, которая окружает и защищает плод, то у новорождённого происходят такие изменения в окраске. Как правило, это случается с собаками светлого окраса. По словам специалистов, зелёный цвет при рождении абсолютно безвреден и исчезнет через некоторое время. В организме человека биливердин тоже есть. Он отвечает за цвет синяков при ушибах и жёлтый оттенок кожи при желтухе.



В мире зафиксировано ещё как минимум три случая появления на свет животных такого окраса, один из которых произошёл в феврале 2017 года в Великобритании.