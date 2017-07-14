В Шотландии родился зелёный щенок (фото)
Жительница Шотландии Луиза Сазерленд обнаружила среди щенков, которых родила её собака, малыша зелёного цвета. Об этом пишет Daily Mail
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Хозяйка ретривера была очень удивлена, когда увидела, что из девяти новорождённых щенят её собаки один оказался мятно-зелёного цвета. Луиза Сазерленд отмечает, что до этого подобных аномалий не происходило, её питомец был абсолютно здоров и уже во второй раз обзаводится потомством. "Это её второй помёт, первый был нормальным. Когда мы обнаружили щенка зелёного цвета, мы ещё долго не могли в это поверить", — рассказала женщина. Она добавила, что назвала малыша Форест (от англ. forest — лес).
Причины такого феномена известны. Необычный цвет щенка вызвал зелёный пигмент желчи в плаценте собаки — биливердин. Если во время беременности это вещество смешивается с жидкостью, которая окружает и защищает плод, то у новорождённого происходят такие изменения в окраске. Как правило, это случается с собаками светлого окраса. По словам специалистов, зелёный цвет при рождении абсолютно безвреден и исчезнет через некоторое время. В организме человека биливердин тоже есть. Он отвечает за цвет синяков при ушибах и жёлтый оттенок кожи при желтухе.
В мире зафиксировано ещё как минимум три случая появления на свет животных такого окраса, один из которых произошёл в феврале 2017 года в Великобритании.
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