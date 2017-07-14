На дорогах Калининграда установят три фоторадара с новыми функциями (схема расположения)

На трёх перекрёстках Калининграда в ближайшие месяцы установят три фоторадара. Заявка на приобретение и монтаж комплексов фиксации дорожных правонарушений размещена на портале госзакупок.
Камеры установят на перекрёстках ул. Черняховского – Ленинский проспект, Литовский вал – ул. Юрия Гагарина и ул. Невского – ул. Артиллерийская. Согласно конкурсной документации, они должны в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД. Речь идёт о проезде на запрещающий сигнал светофора, о невыполнении требования об остановке перед стоп-линией, о выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, езде с выключенными фарами и даже повороте или развороте не со своей полосы.
Максимальная стоимость контракта составляет 16,7 млн рублей. Заявки на участие принимают до 31 июля, аукцион назначен на 4 августа. Деньги на комплексы будут выделены из регионального бюджета. Выигравший конкурс подрядчик должен в течение 20 дней после подписания контракта закупить и установить оборудование.
Сейчас в Калининграде функционируют
как стационарные, так и автоматические фоторадары. В основном они фиксируют превышение скоростного режима. В будущем году количество радаров увеличится. Камеры появятся
вдоль протокольных маршрутов к ЧМ-2018.
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