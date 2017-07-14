Страховщики оценили возможные убытки сельского хозяйства из-за холодного лета

Убытки сельхозпроизводителей из-за неурожая в 2017 году могут достигнуть 2,6 млрд рублей. Как сообщают "Известия" , такую цифру озвучил президент национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

По словам Биждова, из-за холодных весны и лета убытки аграриев могут составить от 1,8 до 2,6 млрд. Из этих средств только 0,6 – 1 млрд застрахованы и могут быть возмещены.

"Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты", – заявил страховщик.

По данным Центробанка, за первый квартал 2017 года количество договоров страхования сельскохозяйственного риска уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из более чем 20 тыс. договоров всего 84 заключили с господдержкой. Объём выплаченных страховых субсидий тоже уменьшился.