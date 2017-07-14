Страховщики оценили возможные убытки сельского хозяйства из-за холодного лета

Убытки сельхозпроизводителей из-за неурожая в 2017 году могут достигнуть 2,6 млрд рублей. Как сообщают "Известия"
, такую цифру озвучил президент национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
По словам Биждова, из-за холодных весны и лета убытки аграриев могут составить от 1,8 до 2,6 млрд. Из этих средств только 0,6 – 1 млрд застрахованы и могут быть возмещены.
"Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты", – заявил страховщик.
По данным Центробанка, за первый квартал 2017 года количество договоров страхования сельскохозяйственного риска уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из более чем 20 тыс. договоров всего 84 заключили с господдержкой. Объём выплаченных страховых субсидий тоже уменьшился.
В Калининградской области из-за холодного мая фермеры лишились раннего урожая
. Погода не повлияла только на растения. которые выращивают в теплицах. В докладе Центробанка сделали вывод
о том, что похолодание может повлечь рост инфляции.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.