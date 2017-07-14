Алиханов о дополнительном финансировании льготных авиабилетов: Не договоримся с Росавиацией — пойдём выше

Врио губернатора Антон Алиханов не стал комментировать вероятность получения дополнительных средств на льготные билеты по калининградскому направлению. Он оценил шансы как "50 на 50". Такое заявление прозвучало после оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 14 июля.

"Перспективы туманные. Из разряда "встретим мы динозавра на улице или нет, шансы 50 на 50". Здесь то же самое. Хорошо, что вместо 37%, которые были на начало июля, у нас 73%. Прошлогодняя ситуация не повторится, когда больше 50 млн не было выбрано по субсидируемым тарифам. Если не получится решить вопрос с Росавиацией, будем выносить его на более высокий уровень", — подчеркнул глава региона.

Субсидии действуют с 15 мая по 15 октября. В 2017 году для выполнения льготных перевозок заявили шесть авиакомпаний.