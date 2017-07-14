Алиханов о дополнительном финансировании льготных авиабилетов: Не договоримся с Росавиацией — пойдём выше

Врио губернатора Антон Алиханов не стал комментировать вероятность получения дополнительных средств на льготные билеты по калининградскому направлению. Он оценил шансы как "50 на 50". Такое заявление прозвучало после оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 14 июля.
"Перспективы туманные. Из разряда "встретим мы динозавра на улице или нет, шансы 50 на 50". Здесь то же самое. Хорошо, что вместо 37%, которые были на начало июля, у нас 73%. Прошлогодняя ситуация не повторится, когда больше 50 млн не было выбрано по субсидируемым тарифам. Если не получится решить вопрос с Росавиацией, будем выносить его на более высокий уровень", — подчеркнул глава региона.
Субсидии действуют с 15 мая по 15 октября. В 2017 году для выполнения льготных перевозок заявили шесть авиакомпаний.
Ранее появилась информация, что на 1 июля израсходовано почти 74% средств программы
по льготным перелётам на калининградском направлении. Чтобы средств хватило до конца периода, до 15 октября, необходимо обращаться за дополнительным финансированием в федеральную структуру. В 2017 году на льготные перелёты в бюджет заложили 341 миллион рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.