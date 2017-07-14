Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении порога задолженности, из-за которой могут ограничить выезд за границу. Об этом сообщает "Интерфакс"

Закон предполагает увеличить порог задолженности до 30 тыс. рублей. Раньше он составлял 10 тыс. рублей.

В ряде случаев порог задолженности для запрета на выезд за границу останется на прежнем уровне. Речь идёт о долгах по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и морального вреда вследствие преступления. Это объясняется тем, что пострадавшие нуждаются в деньгах.

В законе указано, что после уплаты долга пристав должен снять ограничение на выезд за границу на следующий день после уплаты долга. После утверждения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу 1 октября 2017 года.