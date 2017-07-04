В Госдуме хотят в три раза увеличить порог задолженности для запрета выезда за границу

В Госдуме РФ хотят в три раза увеличить минимальную сумму долгов, при которой пристав может ограничить российскому гражданину выезд за границу. Об этом пишет "Известия"

Издание ссылается на слова члена комитета по госстроительству и законодательству Зарифа Байгускарова. Чиновник отметил, что нововведения в законе предусматривают увеличение минимального порога с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

"Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей", — пояснил Зариф Байгускаров.

При этом социально значимых долгов поправки не коснутся, если речь идёт о задолженности по алиментам, по возмещению вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Отмечается, что ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга. Как только это подтверждение появится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, с гражданина снимут запрет.

Сообщается, что поправки в закон "Об исполнительном производстве" будут рассмотрены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник, 4 июля. По словам Байгускарова, изменения могут вступить в силу 1 октября 2017 года.