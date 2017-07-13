ФАС проверит кафе в российских аэропортах после жалоб на завышенные цены

Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку цен в кафе в российских аэропортах. Как сообщает ТАСС , об этом журналистам рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.

Артемьев отметил, что ведомство уже провело проверку в Москве и области. По его словам, цены в местах общественного питания оказались "запредельными".

"Мы действительно видим запредельные цены, и это, в общем, имеет важное социальное значение, потому что летают и небогатые люди, и дети, и пожилые люди. И если кому-то нужно таблетку запить, там за стакан воды отдать 300-400 руб. - это конечно полное безумие. Мы сейчас как бы отделяем мух от котлет. Потому что в этой цене сидит очень высокая аренда аэропортов", – заявил глава ФАС.

По словам Артемьева, ведомство предпримет действия по снижению цен для потребителей, и сделает всё необходимое, чтобы в экстренных ситуациях пассажиры имели доступ к воде. Основной проблемой он назвал цены в аэропортах Москвы, однако проверки проведут про всей стране.