ФАС возбудила дела в отношении "Бургер Кинг" и "Шоколадницы" из-за высоких цен в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении трёх сетей ресторанов из-за высоких цен в аэропортах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о сети "Бургер Кинг" (ООО "Бургер Рус"), кофейнях "Шоколадница" (ООО "Галерея–АЛЕКС") и сети кафе "Му-му" (ООО "Мастер Франчайзинг Групп"). В их деятельности усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, компании злоупотребляли своим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и устанавливали монопольно высокие цены.
Дела возбудили после обращений посетителей аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Расследование в отношении деятельности компаний на территории Шереметьево продолжается. ФАС уже установила, что все три сети занимают доминирующее положение в Домодедово и Жуковском, и цены там значительно превышают стоимость в тех же заведениях в Москве и Московской области.
В январе 2017 года управление ФАС по Калининградской области выдало
аэропорту Храброво предостережение в связи с планами повысить стоимость парковочных мест. По мнению ведомства, это привело бы к нарушению закона о защите конкуренции.
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