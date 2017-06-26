ФАС возбудила дела в отношении "Бургер Кинг" и "Шоколадницы" из-за высоких цен в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении трёх сетей ресторанов из-за высоких цен в аэропортах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о сети "Бургер Кинг" (ООО "Бургер Рус"), кофейнях "Шоколадница" (ООО "Галерея–АЛЕКС") и сети кафе "Му-му" (ООО "Мастер Франчайзинг Групп"). В их деятельности усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, компании злоупотребляли своим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и устанавливали монопольно высокие цены.

Дела возбудили после обращений посетителей аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Расследование в отношении деятельности компаний на территории Шереметьево продолжается. ФАС уже установила, что все три сети занимают доминирующее положение в Домодедово и Жуковском, и цены там значительно превышают стоимость в тех же заведениях в Москве и Московской области.