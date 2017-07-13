Исследование: калининградской семье нужно более шести лет, чтобы накопить на квартиру

Калининградским семьям требуется более шести лет, чтобы накопить на квартиру. Таковы данные рейтинга регионов по доступности приобретения жилья, который составило агентство "РИА Рейтинг"
.
Эксперты подсчитали, сколько лет придётся копить на квартиру семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка. При этом учитывалась стоимость типовой квартиры вторичного рынка площадью 54 кв. м. и средняя заработная плата по региону.
Калининградская область заняла 27 место рейтинга. Минимальный срок, за который семья калининградцев накопит на квартиру, – 6,4 года. В прошлом году этот показатель был на длиннее на месяц. Средняя стоимость типовой квартиры в регионе – 2,6 млн рублей.
Регионами с самым доступным жильём стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты Мансийский автономный округ. На квартиру за 2,6 млн рублей местные семьи копят по 1,5 года, 1,9 года и 2 года соответственно. Замыкают рейтинг Дагестан и Кабардино-Балкарская республика. Там для приобретения жилья нужно копить почти по 17 лет.
В январе калининградские эксперты заявили
, что ужесточение закона об участии в долевом строительстве приведёт к подорожанию жилья. Другим последствием может стать сокращение объёмов ввода жилья.
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