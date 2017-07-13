Строящийся под Зеленоградском солезавод заработает осенью

Солезавод, строящийся под Зеленоградском в пос. Геройское, заработает осенью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Завод будет производить более 400 тыс. тонн готовой продукции в год. По словам посетившего стройку врио заместителя председателя – министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, его запустят в сентябре или октябре. По окончании строительства на заводе появится более 160 рабочих мест.

"Реализация ПАО "Газпром" в Зеленоградском городском округе проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство, – рассказал Федосеев. – Это будущий солезавод ООО "Варница". Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств".

По словам чиновника, очищенная вода будет направляться обратно на размыв газовых хранилищ. Это снизит экологическую нагрузку, сохранит баланс артезианской воды и сократить срок строительства подземного хранилища газа.