Строящийся под Зеленоградском солезавод заработает осенью

Солезавод, строящийся под Зеленоградском в пос. Геройское, заработает осенью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Завод будет производить более 400 тыс. тонн готовой продукции в год. По словам посетившего стройку врио заместителя председателя – министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, его запустят в сентябре или октябре. По окончании строительства на заводе появится более 160 рабочих мест.
"Реализация ПАО "Газпром" в Зеленоградском городском округе проекта, связанного с расширением подземного хранилища газа, позволила развивать здесь сопутствующее высокотехнологичное производство, – рассказал Федосеев. – Это будущий солезавод ООО "Варница". Соляной раствор, получаемый в результате строительства подземных резервуаров, с появлением завода будет перерабатываться. На выходе мы получим чистую соль для пищевого и промышленного употребления, а также для изготовления фармацевтических средств".
По словам чиновника, очищенная вода будет направляться обратно на размыв газовых хранилищ. Это снизит экологическую нагрузку, сохранит баланс артезианской воды и сократить срок строительства подземного хранилища газа.
Ранее стало известно, что проект до 2024 года получит
500 млн рублей из федерального бюджета. Продукцию будут поставлять на российский и зарубежный рынок.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.