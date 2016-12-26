В Зеленоградске строящийся солезавод получит 500 млн рублей из федерального бюджета

Строящийся под Зеленоградском солезавод до 2024 года получит из федерального бюджета субсидию в размере 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эти средства пойдут на компенсацию части затрат по выплате процентов по кредитам, взятым предприятием в 2014-2016 годах в российских банках.

И.о. регионального министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Олег Ступин отметил, что строительство данного солезавода направлено на решение задач энергетической безопасности региона.

"Поскольку соль внесена Правительством страны в перечень запрещенных к импорту продуктов, калининградское предприятие станет ближайшим по расположению для поставок соли в Северо-Западный федеральный округ на предприятия химической промышленности", - отметил Ступин

Высокая чистота сырья, используемого в проекте, позволит получать качественную медицинскую соль в рамках программы импортозамещения для полного удовлетворения внутреннего спроса России.

На заводе будет создано 166 рабочих мест. Общая сумма выплат предприятия в бюджет и внебюджетные фонды до 2024 год планируется на уровне свыше 1,3 миллиона рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2017 года.