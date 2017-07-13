Опрос: каждый десятый россиянин не одобряет запрета "Свидетелей Иеговы"

Более половины жителей России одобряют запрет религиозной организации "Свидетели Иеговы" Верховным судом России, однако есть и те, кто придерживается противоположной позиции. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра"



Согласно исследованию, 11% населения не одобряют этого запрета. Запрет считают правильным 79% россиян, однако только 47% указали, что слышали о нём ранее.



При этом половина граждан считает организацию христианской сектой, 15% — отдельной религиозной конфессией, 5% — ответвлением от протестантства, 2% назвали "Свидетелей" обычными христианами, а каждый пятый ничего не слышал о них.