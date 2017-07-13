С понедельника на вторник в Калининграде разведут Юбилейный мост

В Калининграде разведут Юбилейный мост, ведущий от Эпроновской улицы к Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Движение по мосту будет закрыто с 23:00 17 июля до 5:00 18 июля. В это время там пройдёт теплоход "Ордовик", который проследует вверх по течению Преголи.