С понедельника на вторник в Калининграде разведут Юбилейный мост
В Калининграде разведут Юбилейный мост, ведущий от Эпроновской улицы к Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение по мосту будет закрыто с 23:00 17 июля до 5:00 18 июля. В это время там пройдёт теплоход "Ордовик", который проследует вверх по течению Преголи.
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