В ночь с четверга на пятницу в Калининграде разведут Юбилейный мост

В Калининграде в ночь с четверга, 29 июня, на пятницу, 30 июня, закроют пешеходное движение по Юбилейному мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С 23:00 до 5:00 30 июня пешеходный мост у Рыбной деревни на ул. Эпроновской будет перекрыт, поскольку в эту ночь его разведут для проведения планового ремонта на его механизмах и конструкциях.