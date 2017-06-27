В ночь с четверга на пятницу в Калининграде разведут Юбилейный мост
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В Калининграде в ночь с четверга, 29 июня, на пятницу, 30 июня, закроют пешеходное движение по Юбилейному мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 23:00 до 5:00 30 июня пешеходный мост у Рыбной деревни на ул. Эпроновской будет перекрыт, поскольку в эту ночь его разведут для проведения планового ремонта на его механизмах и конструкциях.
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