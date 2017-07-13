Суд обязал вернуть в госсобственность землю, проданную зеленоградскими властями под кафе

Областной суд признал незаконной сделку, по которой администрация Зеленоградского городского округа продала земельный участок частному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в среду, 12 июля.
В августе 2015 года администрация Зеленоградского городского округа передала индивидуальному предпринимателю в собственность 1647 квадратных метров земли под обслуживание кафе-бара с последующей реконструкцией. Позже проверка показала, что проданный земельный участок относится к особо охраняемой природной территории.
"Статьей 27 Земельного кодекса РФ определено, что земли указанной категории являются ограниченными в обороте и не подлежат передаче в частную собственность", — говорится в сообщении.
Прокурор обратился в суд. Он потребовал признать договор купли-продажи недействительным. Решением Зеленоградского районного суда от 14 апреля 2017 года исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Участок был возвращён в государственную собственность. При этом муниципалитет обязали вернуть предпринимателю 1,9 миллионов рублей, которые он заплатил за сделку.
Однако администрация муниципалитета и частный предприниматель не согласились с этим решением и попытались обжаловать его. Но апелляционная инстанция подтвердила выводы прокурорской проверки о нахождении земельного участка курорта федерального значения в ограниченном обороте. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее Клопс.Ru сообщал, что областной суд подтвердил незаконность строительства
семиэтажного апарт-отеля в Зеленоградске. Разрешение на возведение гостиницы администрация городского округа предоставила в 2011 году. В конце января 2016 года муниципалитет выдал организации разрешение на строительство апарт-отеля.
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