Лавров: Россия и США создадут комиссию по кибербезопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил договорённость по созданию совместной с США группы по кибербезопасности. Как сообщает ТАСС
, такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции.
"Что касается встречи президентов Путина и Трампа, то я изложил наши оценки сразу после нашей встречи в Гамбурге. Я за свои слова отвечаю", – рассказал министр в ответ на вопрос о том, будет ли создана совместная группа.
Лавров отметил, что на переговорах в Гамбурге теме кибербезопасности уделили особое внимание "в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной, в ней рождаются угрозы, включая террористическую, угрозы в сфере других мастей организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ: здесь и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети".
Кибербезопасность стала одной из тем, которую президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили
в Гамбурге. Договорённость о создании совместной группы по этой теме стала результатом переговоров.
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