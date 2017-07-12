Лавров: Россия и США создадут комиссию по кибербезопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил договорённость по созданию совместной с США группы по кибербезопасности. Как сообщает ТАСС , такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции.

"Что касается встречи президентов Путина и Трампа, то я изложил наши оценки сразу после нашей встречи в Гамбурге. Я за свои слова отвечаю", – рассказал министр в ответ на вопрос о том, будет ли создана совместная группа.

Лавров отметил, что на переговорах в Гамбурге теме кибербезопасности уделили особое внимание "в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной, в ней рождаются угрозы, включая террористическую, угрозы в сфере других мастей организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ: здесь и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети".