В Госдуме приняли поправки, облегчающие получение гражданства для украинцев
Госдума приняла поправки, облегчающие получение гражданства России для украинцев. Об этом сообщает ТАСС
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Желающим получить российское гражданство разрешили не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины, подтверждённую украинским профильным ведомством. Поправки предполагают, что для отказа будет достаточно написать заявление.
"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", – говорится в редакции поправок.
Ранее в Госдуме предложили ввести
процедуру публичного отречения от гражданства Украины. По словам главы комитета по законодательству от "Единой России", это вызвано нежеланием Украины выдавать справки о выходе из гражданства. Детали процедуры отречения законодатель не уточнил.
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