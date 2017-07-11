В администрации Калининграда рассказали, где работают подростки этим летом

В 2017 году в Калининграде создали 79 временных рабочих мест, где подростки могут трудиться летом. Об этом на совещании в администрации заявила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, передаёт пресс-служба горадминистрации.

В городском бюджете на эти цели предусмотрен 1 млн 98 тыс. рублей. Для подростков от 14 до 18 лет предложено более десяти видов работ. Среди них благоустройство городских территорий, делопроизводство и работа в библиотеках. Также рабочие места созданы для участия в культурных и оздоровительных мероприятиях.

"Все места востребованы, но я не могу сказать, что стоит очередь из желающих потрудиться", – прокомментировала Апполонова программу.

На созданных рабочих местах можно не только заработать, но и пройти профориентацию. Рабочий день составляет четыре часа, вознаграждение за такую работу – пять тыс. рублей. По словам чиновницы, особое внимание уделили занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учёта.