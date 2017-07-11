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В администрации Калининграда рассказали, где работают подростки этим летом

14:57
  879 0
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В 2017 году в Калининграде создали 79 временных рабочих мест, где подростки могут трудиться летом. Об этом на совещании в администрации заявила председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, передаёт пресс-служба горадминистрации.
 
В городском бюджете на эти цели предусмотрен 1 млн 98 тыс. рублей. Для подростков от 14 до 18 лет предложено более десяти видов работ. Среди них благоустройство городских территорий, делопроизводство и работа в библиотеках. Также рабочие места созданы для участия в культурных и оздоровительных мероприятиях.
 
"Все места востребованы, но я  не могу сказать,  что стоит очередь из желающих потрудиться", – прокомментировала Апполонова программу.
 
На созданных рабочих местах можно не только заработать, но и пройти профориентацию. Рабочий день составляет четыре часа, вознаграждение за такую работу – пять тыс. рублей. По словам чиновницы, особое внимание уделили занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учёта.
 
Ранее председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин заявлял, что бизнесмены неохотно трудоустраивают подростков на летний период. Замдиректора Центра занятости населения Калининградской области Дмитрий Пронин рассказывал, что среди подростков даже есть конкурс на места.
 

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