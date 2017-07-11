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Главная Новости Общество

Финансирование ФЦП для Калининградской области увеличат до 30 млрд рублей

14:28
  516 0
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Финансирование Федеральной целевой программы развития Калининградской области увеличат до 30 млрд рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает "Парламентская газета".
 
За внесение поправок в программу проголосовали члены Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Программа разработана на период до 2020 года.
 
Глава комитета Дмитрий Азаров заявил, что вопрос финансирования калининградской ФЦП имеет стратегическое и геополитическое значение, в том числе из-за чемпионата мира по футболу.
 
"Общий объём бюджетных ассигнований планируется увеличить до суммы более 30 миллиардов рублей", – сообщил зампред профильного Комитета палаты регионов Владимир Литюшкин.
 
Сенатор рассказал, что в задачи программы входит создание опорной инфраструктуры региона, создание и поддержка производства, увеличение рабочих мест и повышение уровня жизни населения. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры к ЧМ–2018. По мнению Литюшкина, программа позволит создать новые центры экономического развития и промышленных зон, а также увеличит туристско-рекреационный потенциал региона.
 
"Увеличение финансирования региона связно с тем, что в прошлом году на уровне Правительства снижен уровень софинансирования за счёт средств федерального бюджета. С этим полностью согласно правительство Калининградской области, и программа им также согласована", – сообщил представитель Минэкономразвития Константин Соколов.
 
Ранее сообщалось, что в рамках федеральных целевых программ Калининград получит 11 млрд рублей из федерального бюджета. Строительство четырёх объектов ФЦП уже завершили раньше срока.
 

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