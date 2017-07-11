Финансирование ФЦП для Калининградской области увеличат до 30 млрд рублей

Финансирование Федеральной целевой программы развития Калининградской области увеличат до 30 млрд рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает "Парламентская газета"
.
За внесение поправок в программу проголосовали члены Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Программа разработана на период до 2020 года.
Глава комитета Дмитрий Азаров заявил, что вопрос финансирования калининградской ФЦП имеет стратегическое и геополитическое значение, в том числе из-за чемпионата мира по футболу.
"Общий объём бюджетных ассигнований планируется увеличить до суммы более 30 миллиардов рублей", – сообщил зампред профильного Комитета палаты регионов Владимир Литюшкин.
Сенатор рассказал, что в задачи программы входит создание опорной инфраструктуры региона, создание и поддержка производства, увеличение рабочих мест и повышение уровня жизни населения. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры к ЧМ–2018. По мнению Литюшкина, программа позволит создать новые центры экономического развития и промышленных зон, а также увеличит туристско-рекреационный потенциал региона.
"Увеличение финансирования региона связно с тем, что в прошлом году на уровне Правительства снижен уровень софинансирования за счёт средств федерального бюджета. С этим полностью согласно правительство Калининградской области, и программа им также согласована", – сообщил представитель Минэкономразвития Константин Соколов.
Ранее сообщалось
, что в рамках федеральных целевых программ Калининград получит 11 млрд рублей из федерального бюджета. Строительство четырёх объектов ФЦП уже завершили раньше срока.
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