Балтийская коса получит статус особо охраняемой природной территории
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Идею придания Балтийской косе статуса особо охраняемой территории единогласно поддержали на общественных слушаниях. Об этом сообщает
пресс-служба правительства Калининградской области.
Врио губернатора Калининградской области вместе с администрацией Балтийска и депутатами местного совета обсудил реализацию рекреационных и туристических проектов. Это произошло в ходе рабочего визита в Балтийский муниципальный район.
"Придание Балтийской косе нового статуса — особо охраняемой природной территории предотвратит вырубку лесов и застройку прибрежной полосы элитными особняками, сделает косу доступным местом отдыха для всех калининградцев. При взаимодействии с правоохранительными органами в этом направлении уже проведена серьезная работа. Предотвращена застройка 17 гектаров прибрежных лесов в Балтийском муниципальном округе, там же в судебном порядке возвращено в федеральную собственность 33 гектара земель лесного фонда", — рассказал Антон Алиханов.
Работа по приданию Балтийской косе статуса особо охраняемой природной территории продолжается. На третий квартал 2017 года запланирована экологическая экспертиза косы.
Осенью 2016 года врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков рассказал
о планах властей придать статус особо охраняемой природной территории Балтийской косе и замку Бальга. На этих территориях будет запрещена хозяйственная деятельность, ограничено строительство за пределами населённых пунктов.
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