Балтийская коса получит статус особо охраняемой природной территории

Идею придания Балтийской косе статуса особо охраняемой территории единогласно поддержали на общественных слушаниях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Врио губернатора Калининградской области вместе с администрацией Балтийска и депутатами местного совета обсудил реализацию рекреационных и туристических проектов. Это произошло в ходе рабочего визита в Балтийский муниципальный район.

"Придание Балтийской косе нового статуса — особо охраняемой природной территории предотвратит вырубку лесов и застройку прибрежной полосы элитными особняками, сделает косу доступным местом отдыха для всех калининградцев. При взаимодействии с правоохранительными органами в этом направлении уже проведена серьезная работа. Предотвращена застройка 17 гектаров прибрежных лесов в Балтийском муниципальном округе, там же в судебном порядке возвращено в федеральную собственность 33 гектара земель лесного фонда", — рассказал Антон Алиханов.

Работа по приданию Балтийской косе статуса особо охраняемой природной территории продолжается. На третий квартал 2017 года запланирована экологическая экспертиза косы.