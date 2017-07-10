Мокрые скатерти и волшебная "роза ветров": что рассказывают моряки о калининградском барке "Седов"

Учебный парусник "Седов", приписанный к Калининграду, движется к берегам Финляндии. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в Балтийском море проходит первый этап гонки международной регаты больших парусных судов The Tall Ships Races 2017, однако силуэты парусников едва видны на горизонте.

Прошло уже три недели, как самый как крупный учебный парусник "Седов" отправился в свой первый рейс в статусе судна под управлением КГТУ. Зачем на судне перед обедом мочат скатерти, сколько человек могут удержать штурвал и почему после рейса девушки ходят по дому на каблуках — узнавал Клопс.Ru.

Максим Макаров, курсант Архангельского морского рыбопромышленного техникума:

"На современных судах всё сделано для того, чтобы облегчить вождение, а тут ручной труд. Ходить под парусом гораздо тяжелее. Система управления на "Седове" осталась такой же, как и почти сто лет назад. На вахту у руля заступает сразу четверо курсантов: чтобы крутить штурвал при волне, надо прикладывать много усилий, один человек вряд ли удержит, и даже несколько быстро выдыхаются.

Члены команды любят рассказывать истории, кто как покалечился на судне. Наверное, хотят нас припугнуть, чтобы мы свой любопытный нос не совали куда не надо. Особенно про рулевое устройство много ужасов: говорят, одному курсанту ногу сломало, когда двое других штурвал отпустили и тот крутанулся.

Кормят на "Седове" хорошо, но по большей части на гарнир дают кашу: гречку, пшёнку и ячневую. Наш кок готовит очень круто. Среда и воскресенье — особенные дни: на обед дают курицу с рисом или картошку с рыбой. И сок. А иногда очень вкусные макароны с мясом. Когда к нам приезжала съёмочная группа программы НТВ "Еда: живая и мёртвая", шеф делал два салата: из крабового мяса и из крабовых палочек. Первый стал самым вкусным блюдом, который я попробовал на "Седове".

Есть три варианта того, как люди реагируют на качку: одни засыпают, вторых тошнит, а третьи всё время хотят есть. Я отношусь к первому типу: даже если перед этим очень хорошо выспался, к обеду буду клевать носом.

Калининград мне очень понравился. Вот скоро сдам выпускные экзамены и буду решать, где мне поселиться. Рассматриваю два города: Сочи и Калининград".

Марта Милютенкова, курсантка КГТУ:

"Скатерти стелют в столовых не для красоты. При необходимости их мочат — тогда во время качки посуда не так скользит. А ещё можно кусочек хлеба с одного края под тарелку подложить, чтобы суп не выливался при крене.

На сладкое дают молоко, раз в десять дней — шоколад. Во время плавания очень страдаем без вкусняшек: дают печенье, вафли, но не часто. У нас нельзя хранить в кубриках еду, но всё равно кто-то что-то понемножку прячет.

Курсанты во время рейсов испытывают жуткий интернет-голод. Интернет на судне очень дорогой, и им позволено пользоваться только командному составу в служебных целях. Без связи с внешним миром молодые люди проводят по нескольку дней, а бывает, и неделю: всё зависит от длительности перехода. Первым делом, как заходим в порт, все бегут с мобильниками искать свободный вай-фай.

Свободное время на судне у курсантов появляется примерно в пять-шесть вечера. Парни занимаются в спортзале или разминаются на палубе, тут даже турник висит. Кто-то играет на гитаре или фортепьяно, а кто-то у них учится. Я читаю. На судне есть библиотека, внушительная часть книг на иностранном языке, они были подарены в портах, куда заходил "Седов".

Нам надо экономить воду. Бывает, она заканчивается: все сразу в душ бегут, чтобы успеть. Забортную воду мы используем только для мытья палубы. Когда жарко, ребята обливаются ею.

Загорать на палубе разрешено только по выходным и только на носу судна. Купальников девушки не надевают — все в майках и шортах.

Форма у курсантов и матросов одинаковая. У девушек есть парадные чёрные юбки. В остальное время ходим в матросских робах и одинаковых юфтевых ботинках. Девушки покупают скромные чёрные туфли без каблука.

На борту качка, поэтому приходится ходить особым способом — широко расставляя ноги для устойчивости. После долгих переходов я, сойдя на берег, понимала, что смотрюсь очень комично на каблуках, ведь ещё долгое время продолжала ходить "врастопырку". Я даже по дому в туфлях первое время после рейса хожу, чтобы вернуть свою прежнюю походку.

В командном составе "Седова" сейчас только две девушки — третий помощник капитана и помощник капитана по связям с общественностью. А в рейс отправилось ещё и семь курсанток.

Когда я с четвёртого курса перевелась на второй, решив стать морячкой, то подумала, что точно ни с кем встречаться из сокурсников не буду. Но в итоге у меня начался роман, который продолжается по сей день. На "Седове" есть пара из числа курсантов, а наш третий штурман замужем за радистом".

Капитан "Седова" Виктор Николин:

"Буквально за день до отплытия на борту "Седова" вместо надписи "Мурманск" появилась "Калининград". Однако о том, что это уже далеко не первый раз барк меняет порт приписки, напоминают еле заметные следы от надписи "Бремен"— это был первый порт приписки. На борту при определённом угле освещения можно рассмотреть два других названия парусника.

За всё время приписки к Мурманску в родной порт судно заходило раз пять, барк чаще был в Санкт-Петербурге, а ремонтировался в Калининграде.

Самое ужасное плавание в истории "Седова" случилось в 1936 году в Атлантике, когда сместился груз. В 1957-м такая же история произошла с судном "Памир", и оно затонуло. А "Седов" усилиями экипажа и курсантов удалось выровнять.

В 2008 году барк участвовал в регате из Англии на Мадейру. Благодаря сильному попутному ветру в Бискайском заливе мы пришли первыми в португальский порт Ильяво. А всю дорогу до следующего порта был абсолютный штиль.

На паркете в капитанском салоне в 1981 году выложили "розу ветров". Есть легенда, что если обойдёшь её по кругу и посмотришь назад, то сбудется желание. Сейчас, правда, помещение закрыто на ремонт.

На "Седове" моряки такие же суеверные, как на других судах. Например, в понедельник и пятницу, а также 13-го числа в море мы не выходим — плохая примета.

А вот приметы по поводу женщины на борту уже давно нет. На "Седове" ходило в рейсы множество дам. Всеобщей любимицей была наша пекарь, которая пекла изумительные булочки и слойки.

Шеф-повар "Седова" не так давно победил в кулинарном конкурсе журнала "Морфлот", приготовив мясо по-капитански. А хлеб у нас печёт другой человек. Не умеют делать тесто из ржаной муки, поэтому особо скучающие по чёрному хлебу члены команды в порту сразу бегут в магазин".

17 июня в рейс вместе с командой из 55 человек отправились 115 курсантов из Калининграда, Архангельска, Мурманска и Керчи. Парусник примет участие в парусном фестивале в Голландии.

Крупнейший в мире учебный парусник "Седов" передали в оперативное управление КГТУ в мае 2017 года. Таким образом, университет стал полноправным собственником сразу двух учебно-парусных судов — "Крузенштерн" и "Седов".

Несколько фактов о "Седове"

1. "Седов" занесён в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное учебное парусное судно.

2. Судно было построено на верфи Круппа в Киле в 1921 году. Его первый владелец Фридрих Адольф Виннен назвал судно именем своей жены Магдалены. Задачей парусника была перевозка грузов. В 1936 году судно было продано компании "Норддойче Ллойд", и парусник стали использовать одновременно как грузовой и как учебный. Барк получил новое имя — "Коммондор Йонсон".

3. Во время Второй мировой войны барк ходил под германским военно-морским флагом, а после был передан Советскому Союзу вместе с парусниками "Падуя" (ныне "Крузенштерн") и "Горх Фок" ("Товарищ").

4. Своё имя барк получил в честь полярного исследователя Г.Я. Седова.

5. В 1946 году парусник стал учебным судном.

6. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса — 18,32 узла. 30 июля 1992 года барк за сутки прошёл 300,9 мили. За 49 лет судно прошло более 500 тысяч морских миль, что равно путешествию от Земли до Луны и обратно.

23 сентября 2010 года барк пересёк 78-ю параллель северной широты и вошёл в знаменитый Ледяной фьорд. Так был установлен новый рекорд для парусников этого класса, поднимавшихся так далеко на север.

7. В 2012–2013 годах "Седов" совершил первую кругосветку.