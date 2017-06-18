Барк "Седов" отправился в первый рейс под управлением КГТУ (фото)

Вечером в субботу, 17 июня, самый крупный учебный парусник "Седов" отправился в свой первый рейс в статусе судна под управлением Калининградского государственного технического университета. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Стартует первый рейс "Седова" в этом сезоне в Светлом. Маршрут пока окончательно не определён. Предварительно решено, что барк посетит порты Голландии, Финляндии, Литвы и Польши. Конечным пунктом маршрута вновь станет порт Светлый.

"Курс предположительно будет пролегать через Голландию, Швецию либо Данию, Финляндию. Этот рейс у нас с "Крузенштерном" совпадает: мы идём с ним по тому же маршруту и будем на стоянках в портах встречаться", — рассказал курсант из Архангельска Максим Макаров.

В рейс вместе с командой из 55 человек отправились 115 курсантов из Калининграда, Архангельска, Мурманска и Керчи. Парусник примет участие в международной регате больших парусных судов, а также парусном фестивале в Голландии.