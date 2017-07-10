Алиханов: Коррупционная составляющая в закупках медоборудования равняется 30–40%

Врио губернатора Антон Алиханов объяснил, как удалось добиться серьёзной экономии при оснащении Центра женского здоровья, который открылся в понедельник, 10 июля. По словам главы региона, в Калининградской области коррупционная составляющая при закупке медицинского оборудования порой достигает 40%.
"В закупках медоборудования коррупционная или метакоррупционная составляющая у нас равняется 30–40%, как мы убедились, а в случае, например, с аппаратами УЗИ — так чуть ли не в три раза итоговое снижение. Насколько я помню общие цифры, 40 миллионов у меня просила тогда министр выделить, я их выделил. По итогу мы потратили 24,5, помимо самого ремонта. Ремонт проводился за счёт средств, которые выделяются областной больнице, порядка пяти миллионов. То есть за 30 миллионов мы получили то, что мы сейчас видим", — сказал Алиханов.
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