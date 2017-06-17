Для калининградского Центра женского здоровья привезли маммограф

В Калининградскую область для Центра женского здоровья привезли новый маммограф. Об этом сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов на своей странице в Instagram

Он сообщил, что до конца июня новый аппарат установят в медучреждении на ул. Подполковника Иванникова. Для оборудования уже подготовлена площадка.

"Ранняя диагностика рака и сокращение очередей на исследование – два главных плюса для региона, о которых заявил вчера глава ОКБ Висков при встрече с министром здравоохранения нашей области", – написал Алиханов.