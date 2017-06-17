Для калининградского Центра женского здоровья привезли маммограф

В Калининградскую область для Центра женского здоровья привезли новый маммограф. Об этом сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов на своей странице в Instagram
.
Он сообщил, что до конца июня новый аппарат установят в медучреждении на ул. Подполковника Иванникова. Для оборудования уже подготовлена площадка.
"Ранняя диагностика рака и сокращение очередей на исследование – два главных плюса для региона, о которых заявил вчера глава ОКБ Висков при встрече с министром здравоохранения нашей области", – написал Алиханов.
В начале мая 2017 года сообщалось, что ремонтные работы в Центре женского здоровья выполнены на 99%
. В конце марта 2017 года врио регионального министра здравоохранения Александр Кравченко заявил, что Центр женского здоровья, который появится на базе онкодиспансера на ул. Иванникова в Калининграде, сможет принимать до 1000 пациенток
в месяц. В апреле глава регионального минздрава прокомментировал скандал
вокруг покупки маммографа. Он также заявил, что новый аппарат станет одним из лучших
и будет соответствовать всем современным требованиям.
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